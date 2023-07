Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Zahlreiche Verkehrskontrollen

Mainz (ots)

An mehreren Stellen hat die Mainzer Polizei in den letzten Tagen Verkehrskontrollen durchgeführt. Bereits am Freitag wurden unter dem Aspekt "Schulwegsicherheit" mit dem PKW ankommende Eltern auf die richtige Sicherung der Kinder in PKW kontrolliert. Bei 13 kontrollierten Fahrzeugen war in nur einem Fall ein Kind überhaupt nicht gesichert. Gegen den 42-jährigen Fahrer wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Ebenfalls am Freitag wurde die Fahrradstraße am Karcherweg kontrolliert. Alle 15 kontrollierte Fahrer konnten ein Anliegen nachweisen und verhielten sich rechtskonform.

Am Freitagnachmittag wurden 33 Fahrzeugführer in der Koblenzer Straße und am Sonntagnachmittag 42 Fahrzeugführer in der Peter-Altmeier-Allee kontrolliert. Niemand stand dabei unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen. Eine Person nutzte ein Handy, eine andere war nicht angeschnallt. Ein Motorradfahrer war ohne Helm unterwegs. Zahlreiche Fahrzeugführer führten keine Dokumente mit sich und müssen diese nun nachträglich vorlegen.

Insgesamt wurden am Wochenende über 150 Verkehrskontrollen, über alle Fahrzeugarten, hinweg durchgeführt. (Diese Information soll einen Einblick in die alltägliche Arbeit der Polizei Mainz geben. Es werden täglich Verkehrskontrollen durchgeführt. Über Schwerpunkte entscheiden die Einsatzkräfte selbst. Eine Berichterstattung erfolgt in der Regel nur bei herausragenden Ergebnissen.)

