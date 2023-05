Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 35-Jährigen

Altenburg (ots)

Altenburg: Ein 35-jähriger Mann muss sich seit dem 01.05.2023 für sein Verhalten strafrechtlich verantworten. Erheblich alkoholisiert und aggressiv befand er sich am Abend des 01.05.2023 (gegen 21:30 Uhr) in einer Tankstelle in der Münsaer Straße und versuchte dort in den Kassenbereich zu greifen. Dies wurde von Mitarbeitern unterbunden. Verbal aggressiv beleidigte er folglich die Mitarbeiterin, die letztlich die Polizei alarmierte. Als die Einsatzkräfte den Herrn aus der Tankstelle begleiten wollten leistete dieser massiven Widerstand, welcher gebrochen werden konnte. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ und offenbar in einem Ausnahmezustand befand, wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Altenburger Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. (KR)

