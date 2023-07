Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt - Ungebetene Gästin räumt Wohnung leer

Mainz (ots)

Weil sie den Verdacht hatten, dass sich jemand unberechtigt in ihrer Wohnung aufhalte, verständigen zwei Bewohnerinnen einer Wohngemeinschaft in der Mainzer Altstadt am frühen Sonntagmorgen die Polizei.

Polizisten betraten kurz darauf die Wohnung und stellen eine verschlossene Toilettentür fest. Vor der Toilette stand eine Tragetasche mit zahlreichen Wertgegenständen, unter anderem Laptops, Smartphones und z.B. Kameras. Weil der Verdacht nahelag, dass sich eine unberechtigte Person in der Toilette eingeschlossen hatte, wurde diese aufgefordert, diese zu verlassen. Daraufhin verließ eine 20-jährige, aus dem Rheingau stammende Frau diese und gab sofort den Diebstahl der Gegenstände zu. Sie stand offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln und wurde zunächst auf eine Polizeidienststelle gebracht. Dort wurde eine richterlich angeordnete Blutprobe veranlasst und ihre Personalien festgestellt. Wie sie die Wohnung betreten hatte, ist nun Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens wegen eines Diebstahldeliktes.

