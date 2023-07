Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Unfall unter Alkoholeinfluss - Ampel abgeräumt - hoher Sachschaden

Mainz (ots)

Wie die Feuerwehr Mainz bereits berichtete, kam es am Samstagabend gegen 19:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Großen Bleiche in Mainz. Während einer Tageszeit zu welcher dieser Bereich stark mit Verkehrsteilnehmern aller Fortbewegungsarten frequentiert ist, prallte eine 62-jährige Rheinhessin, möglicherweise ungebremst mit ihrem PKW auf einen anderen PKW, welcher an einer roten Ampel stand. Nach dem Aufprall auf den PKW fährt die Rheinhessin über die Kreuzung und prallt auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen den Mast einer Ampelanlage. Dieser knickt ab und der PKW bleibt auf der Ampel stehen. Nur ein glücklicher Zufall kann dazu beigetragen haben, dass sich zu diesem Zeitpunkt keine Fußgänger oder andere Verkehrsteilnehmer im Kreuzungsbereich befunden haben. Auch die Insassen der PKW erlitten keine Verletzungen. Es entstand an den beiden PKW und der Ampel ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Bei der Unfallverursacherin wurde ein Atemalkoholwert von fast 1,5 Promille festgestellt. Gegen sie wird ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs geführt.

