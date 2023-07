Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Oberstadt- Aufzug durch Mainz verläuft friedlich

Mainz-Oberstadt (ots)

Der für Samstagmittag angemeldete Aufzug unter dem Motto "Rechten Eliten keine Plattform bieten", mit einer Zwischenkundgebung in der Mainzer Oberstadt, verlief friedlich. In der Spitze nahmen ca. 250 Personen an dem Aufzug teil und das Stiftungsfest einer Mainzer Burschenhaft zum Anlass, ihren Protest gegen diese zum Ausdruck zu bringen.

Der Aufzug setzte sich nach Beginn um 11:00 Uhr am Hauptbahnhof und Redebeiträgen gegen 11:45 Uhr in Richtung Stahlbergstraße in Bewegung.

Gegen 12:30 Uhr fand dort vor dem Gebäude der Burschenschaft eine Zwischenkundgebung statt. Hier wurde aus der Versammlung heraus ein Rauchtopf gezündet, ein Verantwortlicher steht nicht fest. Ein Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz wird in diesem Zusammenhang geprüft.

Nach der Zwischenkundgebung wurde der Aufzug durch Mainz gegen 12:50 Uhr fortgesetzt und gegen 13:50 Uhr nach einer Abschlusskundgebung am Gutenbergplatz beendet.

Die Mainzer Polizei begleitete mit insgesamt rund 100 Einsatzkräften den friedlichen Aufzug und gewährleistete den Schutz der Versammlung. Während des Aufzuges kam es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Mainzer Stadtgebiet.

