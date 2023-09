Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, Emmingen, Lkr. Tuttlingen) Baucontainer aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Emmingen-Liptingen, Emmingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben unbekannte Täter einen Baucontainer an der Baustelle des Gesundheitszentrums in der Friedrich-Wöhler-Straße aufgebrochen und daraus eine noch nicht genaue Anzahl von Akku-Baugeräten der Marke Bosch entwendet. Der genaue Diebstahlsschaden steht noch nicht fest. Personen, die in der Nacht entsprechende Wahrnehmungen in der Friedrich-Wöhler-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell