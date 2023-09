Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Konstanz - Wieder Spiegel an Autos abgetreten - Polizei sucht Zeugen

Konstanz (ots)

Donnerstagabend ist es in Konstanz zu einer Sachbeschädigung bekommen. Ein bislang unbekannter Radfahrer fuhr mit einem älteren Fahrrad von der Brauneggerstraße in Richtung Laube. Während der Fahrt trat er an ordnungsgemäß geparkten Autos den Außenspiegel ab. Zeugen konnten den etwa 20-jährigen Mann dabei beobachten und meldeten den Vorfall bei der Polizei. Eine sofortige Fahndung verlief erfolglos.

Mitteilung vom 29.08.23:

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte treten Seitenspiegel an mehreren Autos ab - Polizei sucht Zeugen (28./29.08.2023)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Montagabend, 19 Uhr, bis Dienstagmorgen, 7 Uhr, mehrere auf der Mayenfischstraße geparkte Autos beschädigt. Die Täter traten an insgesamt sieben Fahrzeugen die linken Seitenspiegel ab. Die Höhe des dadurch entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise auf die Randalierer erbittet das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222.

