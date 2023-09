Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, Stittholz, Lkr. Rottweil) 10000 Euro Schaden bei Unfall im Bereich des Hofes Stittholz

Dunningen, Stittholz, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem Unfall und einem dabei entstandenen Sachschaden an zwei beteiligten Autos in Höhe von rund 10000 Euro ist es am frühen Donnerstagabend im Bereich des zwischen Dunningen und Herrenzimmern gelegenen Hofes Stittholz gekommen. Gegen 17.30 Uhr fuhr eine 21-Jährige mit einem Ford Focus von Herrenzimmern kommend auf der Herrenzimmerner Straße in Richtung Herrenzimmerner Weg beziehungsweise Richtung Dunningen. Am Übergang der beiden Straße und einer dort vorhandenen Wegkreuzung im Bereich des Hofes Stittholz kam es zur Kollision mit einem Mercedes der C-Klasse, dessen 58-jähriger Fahrer sich von rechts aus Richtung Bösingen der Kreuzung genähert hatte. Personen kamen nicht zu Schaden. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden.

