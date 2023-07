Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Waldbrandgefahr

Schöneberg (ots)

Bedingt durch die anhaltende heiße und trockene Witterung ist die Vegetation im Landkreis Bad Kreuznach sehr trocken. Die Feuerwehren verzeichnen vermehrt Flächenbrände, nicht selten verursacht durch achtlos weggeworfene Zigarettenkippen oder z.B. unerlaubte Lagerfeuer in der freien Natur. In den letzten Wochen häufen sich diese kleinen Flächenbrände im Soonwald in der Gemarkung rund um die Gemeinde Schöneberg.

Aus diesem Grund bitten wir alle Waldbenutzer um ein verantwortungsbewusstes Verhalten und erhöhte Aufmerksamkeit.

Ungenehmigte Feuer und das Rauchen generell sind im Wald untersagt und können zu einer Ordnungswidrigkeitenanzeige sowie einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 10.000 Euro führen.

Das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg und die Polizei Bad Kreuznach werden in den nächsten Tagen vermehrt präsent sein, das Gespräch mit Ihnen suchen und Kontrollen durchführen.

Sprechen Sie uneinsichtige Mitmenschen an oder melden Sie Beobachtungen an das Ordnungsamt oder die Polizei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell