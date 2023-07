Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: PKW überschlägt sich bei Verkehrsunfall auf der L236

Bad Kreuznach (ots)

Am gestrigen Samstagabend kam es auf der L236 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 44-jähriger Mann befuhr mit seinem PKW die L236 aus Richtung Windesheim kommend in Fahrtrichtung Hargesheim als er in einem Kurvenbereich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Hierdurch kam das Fahrzeug ins Schleudern, überschlug sich und kam letztlich neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Der 44-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus verbracht. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber konnte glücklicherweise kurze Zeit später wieder aus dem Einsatz entlassen werden. Das beschädigte Fahrzeug des Verletzten wurde abgeschleppt.

