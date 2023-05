POL-PDTR: Minderjähriger Autofahrer gestoppt

Wawern (ots) - In der Nacht vom 30.April auf den 01.Mai wurde in der Straße "Domherrenweg" in Wawern ein Anhänger durch bisher unbekannte Täter entwendet. Hierbei handelt es sich um einen grünen einachsigen Anhänger für Land- oder Forstwirtschaftlichen Zwecke mit auffällig roten Felgen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg (06581/9155-0) in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

