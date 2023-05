Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrzeug flüchtet nach Verkehrsunfall, Fußgängerin leicht verletzt.

Trier-Pfalzel (ots)

Am heutigen Tag gegen 19:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Pfalzeler Straße in Trier-Pfalzel, durch den eine 35-jährige Frau leicht verletzt wurde. Ein vermutlich silberner Kombi, welcher aus Fahrtrichtung Ortskern in Fahrtrichtung Bahnhof fuhr, kollidierte mit der Frau, welche hierdurch zu Fall kam. Der oder die Fahrzeugführer/-in verließ anschließend die Unfallörtlichkeit in Richtung Bahnhof ohne sich um die Frau zu kümmern und seine Personalien angegeben. Die Frau wurde schließlich mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Personen, die möglicherweise Hinweise zu dem genannten Sachverhalt geben können werden gebeten sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Schweich unter der 06502/9157-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell