Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Schweich (ots)

Am Dienstag, 02.05.2023, in der Zeit zwischen 08:00 und 13:10 Uhr, wurde in Schweich ein Pkw auf einem öffentlichen Parkplatz vor dem Anwesen Im Pöhlen 11 beschädigt. Bei dem beschädigten Pkw handelt es sich um einen schwarzen Seat Ibiza, welcher vermutlich beim Rangieren durch ein anderes Fahrzeug an der hinteren rechten Stoßstange beschädigt wurde. Der Unfallverursacher verließ letztlich die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang und/oder zum Verursacher geben können, werden gebeten sich tel. mit der Polizei in Schweich, 06502-91570, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell