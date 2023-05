Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl einer Geldbörse im REWE Saarburg

Saarburg (ots)

Am Mittwoch den 03.05.2023 kam es im Zeitraum von 14:30 Uhr und 15:00 Uhr zu einem Diebstahl einer braunfarbigen Geldbörse der Marke "COACH" im Rewe Markt in Saarburg. Während ihres Einkaufs im Bereich der Wurst- und Käsetheke lies die Eigentümerin ihre Geldbörse für einen kurzen Moment unbeobachtet in ihrer Handtasche im Einkaufswagen. Erst beim Bezahlvorgang an der Kasse bemerkte die Eigentümerin den Diebstahl ihrer Geldbörse.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550.

