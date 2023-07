Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Raubkatze im Wohngebiet ausgebüxt - das Tier konnte eingefangen werden

Bad Kreuznach (ots)

Am Freitag, 30.06.2023 meldeten im Laufe des Tages zahlreiche besorgte Bürger des Stadtteils Bad Kreuznach-Planig, dass im dortigen Wohngebiet mehrfach eine Raubkatze (sog. "Serval") gesichtet wurde. Eine Absuche des Gebietes verlief zunächst negativ. Der Tierbesitzer konnte ermittelt werden, ihm war das Tier am Vormittag ausgebüxt. Nach einer weiteren Sichtung am späten Freitagabend konnte das Tier letztendlich durch die Freiwillige Feuerwehr und Bedienstete des Veterinäramtes wohlbehalten eingefangen werden, so dass für die Anwohner kein Grund mehr zur Sorge besteht.

