POL-PDKH: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

Am heutigen Freitagabend kam es gegen 19:30 Uhr auf der K50 bei Sommerloch zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 48-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Der 48-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad die K50 aus Richtung Sommerloch kommend in Fahrtrichtung Sankt Katharinen. Ein aus Sankt Katharinen entgegenkommender 33-jähriger Fahrzeugführer, welcher in die Straße Rotheck abbiegen wollte, übersah den Fahrradfahrer und kollidierte frontal mit diesem. Der Radfahrer wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

