Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Polizeieinsatz nach Schussgeräuschen in Wohngebiet

Bad Kreuznach (ots)

Am 03.07.2023 gegen 18:50 Uhr meldet ein aufmerksamer Bürger über Notruf Schussgeräusche vom Balkon eines Mehrfamilienhauses in einem Wohngebiet in Bad Kreuznach. Daraufhin werden vonseiten der Polizeiinspektion Bad Kreuznach und umliegenden Dienststellen starke Polizeikräfte entsandt. Den zuerst vor Ort eintreffenden Polizeibeamten kommt der zwischenzeitlich identifizierte Bewohner der betreffenden Wohnung, ein 46-jähriger Mann, zu Fuß entgegen. Dieser wird festgenommen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung können mehrere Schreckschusswaffen und verschiedene Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wird der 46-jährige mit dem Ziel der richterlichen Vorführung am Folgetag vorläufig festgenommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell