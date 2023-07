Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Mehrere Verletze nach Frontalzusammenstoß auf der Rüdesheimer Straße

Bad Kreuznach (ots)

Am heutigen Donnerstagnachmittag kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Rüdesheimer Straße, bei welchem mehrere Personen verletzt wurden. Ein 55-Jähriger befuhr mit seinem PKW die Zufahrt zur B41 aus Richtung Rüdesheim kommend. Trotz des für ihn geltenden Rotlichtes fuhr er in den Kreuzungsbereich ein und stieß dort frontal mit dem PKW einer ihm entgegenkommenden und bevorrechtigten 30-Jährigen zusammen. Durch den Frontalzusammenstoß wurden beide Fahrzeuge über die Fahrbahn geschleudert. Die 30-jährige Frau und ihre ebenfalls im Fahrzeug befindliche einjährige Tochter wurden durch den Unfall verletzt und in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus verbracht. Der 55jährige Unfallverursacher und sein 17 Jahre alter Beifahrer wurden zwecks medizinischer Versorgung ebenfalls in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sodass diese abgeschleppt werden mussten. Der Kreuzungsbereich musste für ca. 30 Minuten vollgesperrt werden und konnte erst nach mehr als 2,5 Stunden wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden.

