Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl eines Geldbeutels im Baumarkt

Bad Dürkheim (ots)

Am 01.04.2023 gegen 15:40 Uhr ging die 78-jährige Geschädigte im Baumarkt in Bad Dürkheim einkaufen. Während dem Einkaufen rutschte ihr die an der linken Schulter befindliche Handtasche, in welcher sich die Geldbörse befand, nach hinten weg. Danach stellte die Geschädigte fest, dass der Henkel von ihrer Handtasche abgerissen war. Vermutlich versuchte eine noch unbekannte Person, die Handtasche zu entreißen. Nachdem die 78-Jährige ihre Ware an der Kasse bezahlt hatte, lief sie zu ihrem Auto. Dort verstaute sie ihre Einkäufe und ihre Handtasche Im Kofferraum, bevor sie den Einkaufswagen abgegeben hatte. Als sie anschließend Richtung Wachenheim an der Weinstraße fuhr, stellte sie vor Ort fest, dass der Geldbeutel aus ihrer Handtasche fehlte. Sie kehrte anschließend zum Baumarkt zurück, konnte den Geldbeutel jedoch nicht auffinden. Ob mit den erlangten Bankkarten Geld abgehoben wurde, ist derzeit noch unklar. Angaben zu möglichen Tätern konnte die Frau keine machen. Wenn Ihnen in der oben genannten Zeit auffällige Personen im Bruchgebiet aufgefallen sind oder Sie Hinweise zu auffälligen Personen machen können, melden sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell