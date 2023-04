Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Erpolzheim (ots)

Am 01.04.2023 kam es im Zeitraum von 00:30 Uhr bis 08:00 Uhr zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in Erpolzheim. Unbekannte Täter versuchten, durch Aufhebeln der Terrassentür, in das Einfamilienhaus einzudringen. Dies gelang nicht. Durch den Versuch entstand Sachschaden an der Terrassentür von ca. 300EUR. Bereits im Januar dieses Jahres wurden die Bewohner des Anwesens Opfer eines Einbruchdiebstahls. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

