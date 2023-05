LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Elleben (Ilm-Kreis) (ots) - In ein Einfamilienhaus in der Eichenstraße versuchte ein bislang Unbekannter widerrechtlich einzudringen, was allerdings misslang. Der Täter beschädigte mehrere Fenster, verursachte einen Schaden von ungefähr 1.000 Euro und floh anschließend in unbekannte Richtung. Die Tat ereignete sich gegen 01.00 Uhr in der zurückliegenden Nacht. Der männliche Unbekannte kann wie folgt beschrieben ...

