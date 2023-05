Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch- Zeugensuche

Elleben (Ilm-Kreis) (ots)

In ein Einfamilienhaus in der Eichenstraße versuchte ein bislang Unbekannter widerrechtlich einzudringen, was allerdings misslang. Der Täter beschädigte mehrere Fenster, verursachte einen Schaden von ungefähr 1.000 Euro und floh anschließend in unbekannte Richtung. Die Tat ereignete sich gegen 01.00 Uhr in der zurückliegenden Nacht. Der männliche Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: scheinbares Alter 17-25 Jahre, schulterlange, dunkelblonde, ungepflegte Haare, bekleidet mit einem orangefarbenen Sweatshirt und einer "Schlabberjeans". Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0126351/2023) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell