THW LVBEBBST: Amtseinführung - Neuer Chef beim THW Neukölln / Unter den Gästen, Vertreter von Katastrophenschutz und Rettungswesen aus dem Bezirk, die die Zeremonie zum fachlichen Austausch nutzen werden.

Unter den Gästen, Vertreter von Katastrophenschutz und Rettungswesen aus dem Bezirk, die die Zeremonie zum fachlichen Austausch nutzen werden.

Das Technische Hilfswerk in Neukölln hat einen neuen Chef: Hannes Jennerjahn (34 Jahre) wird am 13. Mai in einer feierlichen Zeremonie eingeführt. Der studierte Energie- und Prozesstechniker leitet die Geschäfte des Ortsverbandes seit Anfang des Jahres. Gäste von Partner-Organisationen aus Rettungswesen und Katastrophenschutz werden die Einführung als Netzwerktreffen nutzen. Sie können die Möglichkeit nutzen, ihre Zusammenarbeit in einem als sozialen Brennpunkt bekannten Bezirk zu stärken und sich so auf mögliche Krisensituationen vorbereiten.

Die Amtseinführung findet statt am

Samstag, 13. Mai 2023 ab 10.30 Uhr

im THW Ortsverband Neukölln, Haarlemer Str. 73, 12359 Berlin Ab 14 Uhr lädt der Ortsverband Neukölln zum Tag der Offenen Türe ein.

