THW LVBEBBST: Pressemitteilung: Generationenwechsel beim THW Berlin Neukölln

Das Technische Hilfswerk (THW) in Berlin Neukölln hat einen neuen Chef: Hannes Jennerjahn (34 Jahre) wird am 13. Mai in einer feierlichen Zeremonie in sein neues Amt als Ortsbeauftragter eingeführt. Der studierte Energie- und Prozesstechniker leitet die Geschäfte des Ortsverbands seit Anfang des Jahres. THW-Landesbeauftragter Sebastian Gold wird an der Zeremonie teilnehmen, dazu weitere Vertreter/innen aus der Berliner Politik und anderer Institutionen des Bezirks und der Stadt.

Im Jahr 1951 wurde der Ortsverband Berlin Neukölln gegründet, er war einer der ersten in Berlin und bundesweit. Der 34jährige Hannes Jennerjahn hat sich vorgenommen, "die Zahl der aktiven Mitglieder zu vergrößern und die Motivation von neuen Helferinnen und Helfern aufrechterhalten zu können". Dafür müssen "eine starke Gemeinschaft und die gute Ausbildung und Ausbildungsangebote umgesetzt werden". Der Ortsverband verfügt über 130 Helfer/innen und über ein großes Ausbildungsgelände, welches Anfang des Jahres mit bereits über 1000 Helferstunden aufgewertet wurde, so dass die Fachausbildungen direkt auf dem Gelände stattfinden können.

Der Einsatz des THW bei dem Erdbeben in der Türkei hat die Bekanntheit des THW im Stadtteil erheblich gesteigert. Viele Menschen mit Migrationshintergrund haben sich seitdem für eine Mitgliedschaft interessiert. Für den in Neuruppin geborenen Jennerjahn ist Berlin Neukölln "gar nicht so anders. Und das sagt jemand, der aus einem kleinen 100 Einwohner-Dorf kommt. Solange sich alle mit gegenseitigem Respekt und Akzeptanz begegnen, gibt es keinen Anlass für Probleme. Vielleicht zeichnet genau das diesen Ortsverband dafür aus. Viele Helferinnen und Helfer sind hier aufgewachsen und somit sicher vorurteilsfreier als manch Außenstehender."

Ein Highlight des Ortsverbandes ist, erzählt Hannes Jennerhahn, "die Unterstützung bei der Ausrichtung des Alt-Rixdorfer-Weihnachtsmarktes. Alle unsere Helferinnen und Helfer bringen diese Veranstaltung seit Jahrzehnten gemeinsam über die Bühne". "Mir ist wichtig, dass alle Helferinnen und Helfer engagiert und gruppenübergreifend zusammenarbeiten", sagt der neue Dienststellenleiter. Als Ortsbeauftragter ist Hannes Jennerjahn für die Einsatzbereitschaft der Neuköllner Helferinnen und Helfer, sowie der Fahrzeuge und der Geräte verantwortlich. Außerdem fungiert er als Ansprechpartner für die Gefahrenabwehrbehörden und Bedarfsträger in Neukölln.

Der studierte Energie- und Prozesstechniker mit jahrelanger Erfahrung aus dem Rettungsdienst ist seit fünf Jahren im THW aktiv und sammelte Einsatzpraxis in der Bergungsgruppe. Als Helfersprecher setzte er sich für die Belange der Helferschaft ein und bringt damit gute Kenntnisse für seine ehrenamtliche Tätigkeit als Dienststellenleiter mit.

Sein Stellvertreter ist ebenfalls seit Jahresanfang Berndt-Michael Janus. Der Gleisbau-Meister tauschte seinen Führungsposten bei der Fachgruppe Wassergefahren gegen den des stellvertretenden Ortsbeauftragten, der gleichzeitig Leiter des Stabes ist. In seinen Verantwortungsbereich fallen die Organisation der Ausbildung, Fahrzeug- und Materialerhaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltung, Verpflegung und der Kontakt zur Jugendgruppe. Mit den Strukturen des THW kennt sich Janus nach 16-jähriger Mitgliedschaft im Ortsverband Neukölln bestens aus.

