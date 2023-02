THW LVBEBBST: Spatenstich für neue Unterkunft: Mehr Platz für den THW-Ortsverband Gransee

THW Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt

Spatenstich für neue Unterkunft: Mehr Platz für den THW-Ortsverband Gransee

Brandenburg/Gransee (Landkreis Oberhavel) (ots)

Endlich! Das neue Unterkunftsgebäude samt KFZ- und Lagerhalle des Ortsverbandes Gransee des Technischen Hilfswerks (THW) wird Realität. Am Donnerstag fand der offizielle Spatenstich in Gransee (Landkreis Oberhavel)statt. Mit dabei: Katrin Lange, die für die Liegenschaftsverwaltung zuständige Finanzministerin des Landes Brandenburg und viele Gäste aus Verwaltung, Politik und von Partnerorganisationen. Voraussichtlich bereits Mitte 2024 können die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des THWs in den Neubau einziehen. Dieser wird im Auftrag der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) als Bauherrin und künftige Eigentümerin für rund vier Millionen Euro vom Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) realisiert.

Das neue Unterkunftsgebäude wird im Gewerbegebiet Südost am Gewerbering beheimatet und verkehrstechnisch sehr gut an Bahn, Bus und L22 angebunden sein. Es sieht für die Mitglieder des THW-Ortsverbandes Gransee und ihre Fahrzeugtechnik viele Verbesserungen und Entwicklungsmöglichkeiten vor und ist der erste THW-Neubau in Brandenburg seit 2003. In dem zweigeschossigen Massivbau mit Pultdach werden Büroräume, Schulungsräume, Umkleide- und Waschräume, eine Werkstatt mit zugehörigem Geräteraum und ein separater Raum für eine Jugendgruppe untergebracht. Zusätzlich entstehen dort eine KFZ-Halle mit Platz für acht LKW, eine Lagerhalle sowie zwölf Parkplätze für Autos und ein Waschplatz für die Einsatzfahrzeuge.

"Technische Hilfeleistungen aus kompetenter Hand - die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des THW beherrschen ihr Handwerk und leisten einen herausragenden Beitrag zum Bevölkerungsschutz und zur Katastrophenhilfe bundesweit sowie im Ausland. Mit dem Neubau für den Ortsverband Gransee werden die Bedingungen für die THW-ler vor Ort nun deutlich verbessert. Dafür danke ich beim heutigen Spatenstich ausdrücklich allen an diesem Bauprojekt Beteiligten", unterstrich Katrin Lange. Die Finanzministerin des Landes Brandenburg kündigte darüber hinaus an, dass im Land Brandenburg "im Rahmen von sechs Ortsverbandsprojekten weitere Neubauten für die THW-Ortsverbände in Eberswalde, Senftenberg, Potsdam, Luckenwalde, Forst und Seelow vorgesehen sind." "Ich bin stolz und dankbar, dass wir für dieses Bauprojekt so umfangreiche Unterstützung von allen Seiten erhielten. Insbesondere gilt mein Dank der Stadt Gransee für die gute Fläche, der BImA für das Expertenteam, das die Planungen begleitet hat, den Architekten und schließlich dem Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen, durch den der Bau nun zügig mit regionalen Gewerken in die Umsetzung geht", betonte der THW-Landesbeauftragte Sebastian Gold beim Spatenstich. "Den THW-Helferinnen und Helfern aus Gransee danke ich für ihre Geduld, denn sie mussten sich solange mit einer sehr schwierigen Liegenschaft arrangieren."

"Der THW-Ortsverband Gransee erhält nun ein Domizil, in dem er heimisch werden kann", erklärte Peter Schindler, der bei der BImA für Dienstliegenschaften zuständig ist. "Wir schaffen hier jetzt beste Bedingungen für das ehrenamtliche Engagement der THW-ler."

Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) ist die Einsatzorganisation des Bundes im Bereich des Zivilschutzes und der Katastrophenhilfe. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, stehen bundesweit in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt ehrenamtliche THW-Helferinnen und -Helfer mit ihrer Einsatztechnik in ihren Ortsverbänden bereit. Kinder und Jugendliche werden in ihren THW-Jugendgruppen auf spannende und spielerische Art und Weise mit der Technik des THW vertraut gemacht.

Illustrationsnachweis:

Die THW-Neubau-Illustration kann kostenfrei veröffentlicht werden mit der Quellenangabe: Baukonzept Neubrandenburg GmbH

Fotos: Beigefügte Fotos können zu Veröffentlichungen genutzt werden unter Quellenangabe: Foto: THW/Ellen Krukenberg

Pressekontakte:

THW-Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt Ellen Krukenberg: Tel. 030 30682-132 oder 0173-5101356 Mail: info.lvbebbst@thw.de

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) Ulrike Rehberg: Tel. 0331 58181-550 oder 0151-53803343 Mail: presse@blb.brandenburg.de

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Thorsten Grützner: Tel.: 0228 37787-171 Mail: presse@bundesimmobilien.de

Original-Content von: THW Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, übermittelt durch news aktuell