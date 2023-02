THW Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt

THW LVBEBBST: PRESSE-EINLADUNG: Mehr Platz für den THW-Ortsverband Gransee: Spatenstich für neues Unterkunftsgebäude samt KFZ- und Lagerhalle

Bild-Infos

Download

Brandenburg/Gransee (ots)

Es ist soweit: Der Ortsverband Gransee des Technischen Hilfswerks (THW) bekommt ein neues Unterkunftsgebäude samt KFZ- und Lagerhalle. Aus diesem Grund laden das THW als Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des Bundes sowie die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) als Bauherrin und künftige Eigentümerin zum offiziellen Spatenstich am Donnerstag, 16. Februar, um 15 Uhr ein. Auch die für die Liegenschaftsverwaltung zuständige Finanzministerin des Landes Brandenburg, Katrin Lange, hat ihr Kommen bereits angekündigt.

Das verkehrstechnisch gut angebundene neue Unterkunftsgebäude, das für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des THW-Ortsverbandes und ihre Fahrzeugtechnik viele Verbesserungen und Entwicklungsmöglichkeiten vorsieht, ist der erste THW-Neubau in Brandenburg seit 2003. Er wird bis voraussichtlich Mitte 2024 im Auftrag der BImA für rund vier Millionen Euro vom Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) realisiert.

Wir laden Sie herzlich zum symbolischen Spatenstich ein: am Donnerstag, 16. Februar 2023, um 15 Uhr. Treffpunkt: Im Gewerbegebiet Südost am Gewerbering in Gransee

Als Gesprächspartner stehen Ihnen im Rahmen der Veranstaltung der THW-Landesbeauftragte Sebastian Gold, die Finanzministerin des Landes Brandenburg Katrin Lange, der Abteilungsleiter Dienstliegenschaften der Hauptstelle Potsdam des BImA-Geschäftsbereichs Facility Management Peter Schindler, die Technische Geschäftsführerin des BLB, Gerit Fischer, sowie Kommunalvertreter zur Verfügung. Wir freuen uns über Ihr Interesse!

Pressekontakte:

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Thorsten Grützner Tel.: 0228 37787-171 presse@bundesimmobilien.de

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB) Ulrike Rehberg Tel. 0331 58181-550 oder 0151-53803343 presse@blb.brandenburg.de

vor Ort:

THW-Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt Ellen Krukenberg Tel. 030 30682-132 oder 0173-5101356 info.lvbebbst@thw.de

Original-Content von: THW Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, übermittelt durch news aktuell