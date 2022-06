Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Polizeiorchester Niedersachsen zu Gast in Lingen - Auftritt mit Musikklasse der Friedensschule (Fotos)

Lingen (ots)

Zu einem besonderen Konzertabend lädt die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim am Dienstag, 14. Juni, um 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) ins Theater an der Wilhelmshöhe ein. Das Polizeiorchester Niedersachsen ist zu Gast in Lingen und wird im Rahmen dieser Benefizveranstaltung die Geburtstage vieler großer Komponisten musikalisch feiern

Eröffnet wird das Konzert aus aktuellem Anlass mit einer Komposition von Ludwig van Beethoven. Er vertonte im Jahr 1823 in seiner Neunten Symphonie die von Friedrich Schiller 1785 verfasste "Ode an die Freude". In seiner Ode brachte Schiller seine Vision zu Ausdruck, dass alle Menschen zu Brüdern werden - eine Vision, die Beethoven teilte. Diese Melodie wurde dann 1972 vom Europarat zu seiner Hymne erklärt und 1985 offiziell als Hymne der Europäischen Union angenommen. Ohne Worte, nur in der universellen Sprache der Musik, bringt sie die europäischen Werte Freiheit, Frieden und Solidarität zum Ausdruck.

Seinen 230. Geburtstag feiert in diesem Jahr der Italiener Gioachino Rossini. Der am 29. Februar 1792 geborene Rossini gilt als einer der bedeutendsten Opernkomponisten des Belcantos. Seine Opern wie "Der Barbier von Sevilla" oder "Die Italienerin in Algier" gehören weltweit zum Standardrepertoire der Opernhäuser. Das Polizeiorchester möchte in seinem Konzert Musik aus der Oper "La Scala di seta" ("Die seidene Leiter") zu Gehör bringen. Sie ist der dritte von fünf komödiantischen Operneinaktern, mit denen der junge Rossini in Venedig seine Karriere begann.

Mit der "English Folk Song Suite" möchte Thomas Boger an den 150. Geburtstag von Ralph Vaughan Williams erinnern. Die dreisätzige Suite spiegelt mit ihren traditionellen musikalischen Mitteln die lebenslangen Studien von Williams im Bereich der englischen Volksmusik wider. Das Werk entstand im Auftrag der "Royal Military School of Musik at Kneller Hall" und wurde am 4. Juli 1923 uraufgeführt.

Elmar Bernstein ist, wie sein berühmter Namensvetter Leonhard, ein echter New Yorker. 1922 in der Metropole geboren, strebte er zunächst eine klassische Konzertkarriere als Pianist an. In den 50. Jahren begann dann seine eigentliche Karriere als Filmkomponist. Mehr als 200 Hollywoodstreifen hat er mit seiner Musik verschönt. Er wurde dafür mit 14. Oscar-Nominierungen belohnt. Seine bekanntesten Werke sind die Musik zur Fernsehserie "Rauchende Colts", sowie die Filmmusiken zu den Filmen "Die zehn Gebote" und "Die glorreichen 7", ("The Magnificent Seven"). Zu seinem 100. Geburtstag möchte das Orchester mit diesem Titel, der auch später in der Zigarettenwerbung der Marke "Marlboro" bekannt wurde, erinnern.

Mit dem letzten Titel vor der Pause erinnert Thomas Boger an eine ganz große US amerikanische Filmschauspielerin und Sängerin. Judy Garland wurde am 10. Juni 1922 geboren. Bekannt und berühmt wurde sie durch ihre Hauptrolle in dem Filmklassiker "Der Zauberer von Oz". Eigentlich sollte der Kinderstar Shirley Temple die Hauptrolle bekommen. Da man sich jedoch nicht über Vertragsdetails einigen konnte, erhielt schließlich Judy Garland diese Hauptrolle. Mit dem Song "Over the Rainbow" aus diesem Film landete sie schließlich einen Welterfolg, welcher bis heute von vielen Interpreten immer wieder gerne gesungen und gespielt wird. Das Polizeiorchester spielt in seinen Konzerten ein Potpourri der schönsten und bekanntesten Melodie aus dem Musikfilm "The Wizard of Oz". Die Musik stammt aus der Feder des US Amerikaners Harold Arlen.

Nach der Pause möchte das Orchester alle Geburtstagskinder zu einer "Geburtstags Party" einladen und beginnt den zweiten Teil ganz traditionell mit dem Geburtstagsständchen "Happy Birthday to you".

Mit dem zweiten Titel nach der Pause präsentiert das Orchester seinen Gästen ein Stück aus der Peer Gynt Suite von Edvard Grieg."Anitra's Dance" wird in einem modernen Arrangement von Sammy Nestico zu hören sein.

Modern geht es auch weiter im Programm mit 3 Arrangements des Keyboarders und Big Band Leiters des Polizeiorchesters, Björn Vüllgraf. Er hat mit "Der Moldau" von Bedrich Smetana und dem "Air" von Johann Sebastian Bach 2 Stücke aus dem Bereich der Klassik neu in Szene gesetzt.

Die durch das Konzert des Polizeiorchesters gesammelten Spenden (Eintrittsgelder)sollen der Musikklasse, der Friedensschule Lingen, aus der sich eine Big Band zusammensetzt, zugutekommen. In einem besonderen Programmpunkt des Konzertes wird es ein gemeinsames Stück der Big Band und des Polizeiorchesters geben.

Darüber hinaus werden die Beamtinnen und Beamten des Präventionsteams ebenfalls an dem Abend vor Ort sein und die Besucherinnen und Besucher zum Thema Einbruchschutz informieren. Karten für das Konzert gibt es für 11 Euro ab sofort bei der Tourist Information der Stadt Lingen. Oder online unter: https://tickets.vibus.de/00100550000000/shop/-/Lingen/Theater_an_der_Wilhelmsh%c3%b6he/Saal/Benefizkonzert_des_Polizeichorchesters_Niedersach/-/vstdetails.aspx?VstKey=10055000993564000. Pressevertreter melden sich zwecks einer Berichterstattung über das Konzert bitte unter pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de bis zum 13. Mai, 16.00 Uhr an.

