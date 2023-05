LPI-GTH: Diebstahl aus Keller- Zeugensuche

Gotha (ots) - Ein Radfahrer musste gestern Abend zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus, nachdem er in der Oststraße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der 43-Jährige wurde mit rund 1,6 Promille in der Atemluft festgestellt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, zu Beweiszecken Blut abgenommen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

