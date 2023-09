Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - Zwei junge Männer und ein Jugendlicher brechen in Oberndorf einen Genuss- und Lebensmittelautomaten auf

Oberndorf am Neckar, Lkr. Rottweil (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitags, etwa gegen 01.20 Uhr, haben zwei junge Männer und ein Jugendlicher im Alter von 16 bis 23 Jahren einen aufgestellten Genuss- und Lebensmittelautomaten in der Hauptstraße aufgebrochen und daraus vorwiegend sogenannte "Vapes" - Einweg-E-Zigaretten - im Wert von rund 250 Euro entwendet. Der am Automaten entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Bei der Tat konnten die jungen Männer beobachtet und schließlich von den eingesetzten Polizeistreifen vorläufig festgenommen werden. Die Beteiligung eines weiteren Jugendlichen steht noch im Raum und muss geprüft werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

