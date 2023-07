POL-LDK: + Reifensätze bei Autohändler abmontiert + Diebe brechen in Schnäppchenmarkt ein + Einbruch in Holzhausener Gaststätte scheitert + Octavia in Wetzlar zerkratzt +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Herborn: Reifen geklaut -

Reifendiebe suchten das Gelände eines Autohändlers in der Burger Landstraße auf. Zwischen Freitagnachmittag, gegen 16.20 Uhr und Montagnachmittag, gegen 14.15 Uhr machten sich die Täter an zwei Audi Q5 und einem VW Tiguan zu schaffen. Sie montierten die Reifensätze ab und suchte das Weite. Die Schäden an den Fahrzeugen durch das Abmontieren können noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe im genannten Zeitraum auf dem Gelände beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn-Schönbach: Einbrecher im Schnäppchenmarkt -

Ein Swimmingpool, ein Telefon, eine Videokamera und ein Bildschirm erbeuteten unbekannte Einbrecher aus einem Schnäppchemarkt in der Schönbacher Hauptstraße. Im Zeitraum von Samstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 08.45 Uhr drangen die Diebe gewaltsam ein. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 500 Euro. Der Wert der Beute liegt bei rund 200 Euro. Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die in der genannten Zeit dort auffielen, nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Greifenstein-Holzhausen: Einbruch scheitert -

Auf Beute aus einer Gaststätte hatten es Diebe in der Katzenfurter Straße abgesehen. Sie scheiterten mit dem Versuch die Eingangstür aufzubrechen und ließen einen Schaden in Höhe von rund 200 Euro zurück. Zeugen, die die Täter am Montag, zwischen 16.00 Uhr und 21.30 Uhr an der Gaststätte beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Kratzer im Lack -

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den Unbekannte an einem Skoda zurückließen. Der graue Octavia Kombi parkte zwischen Samstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr und Sonntagmorgen, gegen 11.30 Uhr in der Hans-Joachim-Danckworth-Straße, in Höhe der Hausnummer 20. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in die hintere Tür und den hinteren Kotflügel der Beifahrerseite. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

