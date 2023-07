Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + E-Bikerin in Haiger nach Unfall leicht verletzt + Yamaha-Fahrer übersehen + Golffahrer krachte mehrfach in Leitplanken + Hochwertige Fahrräder in Wetzlar gestohlen +

Haiger: E-Bikerin übersehen -

Am Samstagabend prallten im Kreisverkehr am Ortseingang von Haiger ein Polofahrer mit einer E-Bikerin zusammen. Die 76-jährige Radfahrerin trug leichte Verletzungen davon, die im Dillenburger Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Gegen 18.20 Uhr war die Haigererin auf dem zwischen Bahnhofsstraße und der Straße Hohleichenrain in Richtung Kreisverkehr verlaufenden Radweg unterwegs. Als sie die Einmündung des Hohleichenweges zum dortigen Kreisverkehr überqueren wollte, übersah der Polofahrer die Radlerin und prallte mit ihr zusammen. Die Seniorin stürzte zu Boden - eine Rettungswagenbesatzung übernahm ihre Erstversorgung und den anschließenden Transport ins Krankenhaus. Der 65-jährige Unfallfahrer aus Burbach blieb unverletzt. Den Gesamtsachschaden beziffert die Polizei auf rund 1.000 Euro.

Dillenburg: Audifahrer bringt Biker zu Fall -

Mit leichten Verletzungen überstand ein Motorradfahrer gestern Abend einen Zusammenstoß mit einem Audi. Der 27-jährige Audifahrer wollte gegen 17.00 Uhr von der Hohlbrücke kommend an der Einmündung zur Hindenburgstraße nach links in Richtung Bahnhof einbiegen. Hierbei übersah er den aus dieser Richtung herannahenden Yamahafahrer, nahm ihm die Vorfahrt und prallte mit dem Biker zusammen. Der in Dillenburg lebende Audifahrer blieb unverletzt. Der 22-jährige Motorradfahrer aus Dillenburg trug Prellungen und Schürfwunden davon. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zu weiteren Untersuchungen ins Dillenburger Krankenhaus. Da die Atemluft des Unfallfahrers deutlich nach Alkohol roch, ließen ihn die den Unfall aufnehmenden Polizisten pusten. Sein Alkoholtest brachte es auf 1,58 Promille. Er musste sich auf der Wache einer Blutentnahme unterziehen. Zudem stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher. Die Schäden an dem Audi und der Yamaha summieren sich auf rund 4.200 Euro. Auf den Audifahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Dillenburg: In Leitplanke gekracht -

Am frühen Samstagmorgen krachte der Fahrer eines Golfs auf der Kasseler Straße mehrfach gegen die Leitplanken - sämtliche Airbags im Wagen lösten aus. Ersthelfer kamen dem zunächst bewusstlosen Fahrer zu Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der 19-Jährige mit seinem Golf von der Kasseler Straße in Richtung B 277 unterwegs war. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam er zunächst nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Leitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Wagen über die beiden Fahrstreifen und krachte in die rechten Leitplanken. Rettungssanitäter übernahmen die weitere Versorgung des Unfallfahrers, der anschließend wieder das Bewusstsein zurückerlangte. Nach einer ersten Einschätzung erlitt er Prellungen an der Wirbelsäule sowie eine Gehirnerschütterung. Der Golf des Haigerers hat nur noch Schrottwert und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Schäden an den Leitplanken belaufen sich nach Schätzungen der Polizei auf mindestens 1.500 Euro.

Wetzlar: Fahrraddiebstahl in der Waldschmidtstraße -

In der Waldschmidtstraße erbeuteten Diebe aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses zwei hochwertige Fahrräder. Im Zeitraum vom 06.07.2023, gegen 19.45 Uhr bis zum 08.07.2023, gegen 14.15 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zum Haus und anschließend zum Fahrradkeller. Hier griffen sie sich ein violettes E-Bike der Marke Scott sowie in silberfarbenes Mountainbike vom Hersteller Canyon im Gesamtwert von rund 9.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die die Täter im genannten Zeitraum in der Waldschmidtstraße beobachteten oder die Angaben zum Verbleib der Fahrräder machen können. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

