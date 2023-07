Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Radler berauscht in Solms + Feuer in landwirtschaftlichem Betrieb in Braunfels

Dillenburg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Lahn-Dill vom 07.07.2023

Feuer in landwirtschaftlichem Betrieb

Braunfels: Zu einem Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb kam es am Freitagmittag (7.7.) in der Straße "Sportanlage". Die Feuerwehr löschte einen Melkstand ab. Menschen und Tiere kamen offenbar nicht zu Schaden. Nach ersten Erkenntnissen ist die Ursache des Feuers in einem technischen Defekt zu suchen. Hinweise auf eine strafbare Handlung liegen nicht vor. Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

+

Radler berauscht

Solms: Zu tief ins Glas geschaut hatte offenbar ein 51-Jähriger Fahrradfahrer. Der Mann fiel am Donnerstag (6.7.) gegen 23.10 Uhr einer Polizeistreife auf, als er mit seinem unbeleuchteten Pedelec durch Burgsolms fuhr. Der offenbar alkoholisierte Mann musste "pusten". Das Messgerät zeigte daraufhin mehr als 2 Promille. Ein Arzt ließ den Radler auf der Polizeistation zur Ader. Anschließend konnte er zu Fuß seiner Wege gehen.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell