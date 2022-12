Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Feuerwerkskörper führt zum Brand eine Hecke

Spaichingen (ots)

Zum Brand einer Thujahecke und in der Folge zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Donnerstagmittag, gegen 12.30 Uhr, in der Grabenstraße gekommen. Eine 14-jährige Bewohnerin eines Hauses zündete auf einem Balkon im ersten Obergeschoß einen Feuerwerkskörper "Flotte Biene" an und warf diesen auf den Rasen des Grundstücks. Die Biene fiel zwar auf den Rasen, der Wind wehte den Feuerwerkskörper jedoch in die Thujahecke des Nachbargrundstücks. Die Hecke brannte auf eine Länge von mehreren Metern ab. Das Feuer wurde mittels Gartenschlauch und anschließend von der Feuerwehr Spaichingen, die mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort waren, gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. An der Hecker entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell