Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dürbheim/ Lkr. Tuttlingen) 87-jähriger Rollerfahrer verletzt sich bei Unfall

Dürbheim (ots)

Ein leicht verletzter Rollerfahrer und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 3.500 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der am Freitagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, auf der Hauptstraße passiert ist. Ein 40-jähriger Mann fuhr mit einem Ford Focus auf der Balgheimer Straße ortsauswärts. An der Kreuzung zur Hauptstraße wollte der Mann geradeaus weiterfahren und prallte dabei mit einem 87-jährigen Rollerfahrer zusammen, der auf der vorfahrtsberechtigten Hauptstraße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 87-Jährige und verletzte sich leicht. Ein Krankenwagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Den am Ford entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro und am Roller der Marke Explorer auf etwa 500 Euro.

