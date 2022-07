Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 7 Tage Erzwingungshaft: Frau bleibt Gefängnis erspart

Magdeburg (ots)

Am 25.07.2022 erschien kurz nach Mitternacht eine 28-Jährige aus ei-gener Veranlassung in der Dienststelle der Bundespolizei am Magdebur-ger Hauptbahnhof. Sie wollte für die Landespolizei einen Nachweis über einen Versicherungsschutz erbringen. Die routinemäßige Überprüfung ihrer Personalien im polizeilichen Informationssystem ergab, dass die Deutsche durch die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau per Erzwin-gungshaftbefehl gesucht wurde. Demnach hat sie das Amtsgericht Dessau-Roßlau bereits im Dezember 2021 wegen eines Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitsgesetz zu sieben Tagen Erzwingungshaft verurteilt. Die Haft konnte sie bei der Zahlung von 175 Euro umgehen. Dies hatte die Gesuchte bis dato nicht getan und stellte sich trotz der ergange-nen Ladung zum Antritt auch nicht der Haft. Dementsprechend erging der Haftbefehl. Dieser wurde der Verurteilten eröffnet. Sie beglich die geforderte Summe sofort. Nachdem anschließend ihr eigentliches Anlie-gen bearbeitet wurde, konnte sie die Dienststelle wieder auf freiem Fuß verlassen. Die ausschreibende Behörde wurde über die Vollstreckung des Haftbefehls unterrichtet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell