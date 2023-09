Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Betrunkener Randalierer (04.09.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am frühen Montagmorgen gegen 4 Uhr hat ein aggressiver Mann in der Bahnhofstraße die Polizei auf den Plan gerufen. Ein betrunkener 23-Jähriger pöbelte auf einem Tankstellengelände gegen einen 56-Jährigen Mercedes-Fahrer. Er trat und schlug gegen die Fahrertür und Scheibe des Autos, in dem der Mann saß. Die alarmierte Polizei wollte den Betrunkenen des Platzes verweisen, was er jedoch verweigerte. Als er dann auch noch ein aggressives Verhalten gegenüber den Polizisten zeigte und sie ihn nicht beruhigen konnten, mussten die Beamten den alkoholisierten jungen Mann zur Ausnüchterung in Gewahrsam nehmen.

