POL-RE: Datteln: Radfahrer verletzt sich bei Alleinunfall schwer

Recklinghausen (ots)

Ein 45-jähriger Fahrradfahrer aus Datteln war am Donnerstag gegen 18:30 Uhr auf der Burgenlandstraße unterwegs. Während er über groben Schotter im Bereich einer Baustelle fuhr, brach der Sattel am Fahrrad ab. In der weiteren Folge stürzte der Mann und verletzte sich nach erster Einschätzung vor Ort schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

