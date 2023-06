Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Herten: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch bzw. Einbruchsversuch

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen:

In der Fußgängerzone sind unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag in einen Handy-Laden eingebrochen. Eine Zeugin hatte gegen 0.35 Uhr verdächtige Geräusche gehört. Als sie nachschaute, sah sie, wie drei Männer in Richtung Bahnhof davonliefen. Wie sich herausstellte, hatten die Täter die Scheibe des Handyladens eingeschlagen und aus dem Verkaufsraum mehrere Handy-Dummys gestohlen. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: etwa 16 bis 18 Jahre alt, ca. 1,70m bis 1,80m groß, einer trug eine helle (weiß/beige) Hose. Wer Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Herten:

In Herten wollten unbekannte Täter in einen Kindergarten auf der Scherlebecker Straße einbrechen. An mehreren Fenster sind Aufbruchsspuren erkennbar. Die Einbrecher scheiterten und kamen nicht ins Gebäude - vermutlich auch deshalb, weil die Fenster gut gesichert waren. Es wurde nichts gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf Tatverdächtige geben können.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell