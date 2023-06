Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfall beim Abbiegen

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend um 21:15 Uhr fuhr ein 21-jähriger Fahrradfahrer aus Castrop-Rauxel auf der Cottenburgstraße hinter einer 55-jährigen Autofahrerin aus Castrop-Rauxel her. Während der Radfahrer das Auto rechts überholen wollte, setzte die Autofahrer zum Abbiegen nach rechts in die Christinenstraße an. Dabei kam es zum Zusammenstoß.

Der junge Mann stürzte, er wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstand knapp 1.500 Euro Sachschaden.

