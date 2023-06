Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfall im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Ein 55-jähriger Autofahrer aus Marl war am Mittwochabend (20:00 Uhr) auf der Dorstener Straße in Richtung Marl unterwegs. Nach ersten Ermittlungen vor Ort fuhr er möglicherweise bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich mit der Buerer Straße ein. Hier kollidierte er mit einem 52-jährigen Autofahrer aus Marl. Er war auf der Buerer Straße unterwegs.

Im Auto des 52-Jährigen saß ein 50-jähriger Beifahrer aus Osnabrück. Die beiden mussten mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit, sie wurden abgeschleppt. Bei dem Unfall entstand mindestens 5.000 Euro Sachschaden.

Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell