Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: E-Scooter-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend, gegen 18:15 Uhr, fuhr ein 32-jähriger Bottroper mit seinem Auto in den Einmündungsbereich Diepenbrockstraße/Steinstraße ein. Von rechts fuhr eine 19-jährige Gladbeckerin auf einem E-Scooter in die Einmüdung. Hier kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Die 19-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen fuhr sie in ein Krankenhaus.

Bei dem Unfall entstand knapp 5.000 Euro Sachschaden. An dem E-Scooter entstand dabei Totalschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell