Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf Bottroper Straße

Recklinghausen (ots)

Auf der Bottroper Straße ist heute Vormittag der Fahrer eines Transporters verunglückt. Der 47-jährige Fahrer aus Bochum und sein 47-jähriger Beifahrer aus Herne wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Fahrer, der in Richtung Gladbeck unterwegs war, gegen 9.30 Uhr in der Nähe der Hornstraße plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Ein angeforderter Rettungshubschrauber landete in der Nähe der Unfallstelle. Die Straße musste rund drei Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell