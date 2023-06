Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Frauen verscheuchen Dieb

Recklinghausen (ots)

Zwei aufmerksame Zeuginnen haben am Mittwochabend am Herzogswall den Diebstahl eines E-Scooters verhindert. Die beiden Frauen saßen auf einer Bank und konnten sehen, wie sich ein Mann gegen 20.50 Uhr an einem E-Scooter zu schaffen machte. Offensichtlich war er gerade dabei, das Bügelschloss mit einem Winkelschleifer zu durchtrennen. Nachdem er die Frauen bemerkt hatte, flüchtete der Mann. Das Schloss wurde zwar beschädigt, zum Diebstahl kam es aber nicht. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 1,85m groß, sehr dünne Statur, schwarze Jeans, schwarzer Rucksack, Cap nach hinten getragen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

