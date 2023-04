POL-GM: Auto landet kopfüber auf Hausterrasse - zwei Schwerverletzte

Wipperfürth (ots) - Durch ein aufgehebeltes Fenster sind Kriminelle in eine Garage eines Mehrfamilienhauses in der "Alte-Kölner-Straße" in Wipperfürth eingebrochen. Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag (30. März), 9 Uhr, hebelten die Täter ein Fenster zur Garage auf. Auch an der Garagentür stellte die Polizei mehrere Hebelmarken fest. In der Garage hatten sie es auf Werkzeuge abgesehen. Sie stahlen ...

mehr