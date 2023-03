Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schussabgabe auf Schulhof - Verdächtige identifiziert

Gummersbach (ots)

Für Aufregung sorgte vergangene Nacht (31. März) eine Gruppe Jugendlicher, die auf dem Schulhof der Gesamtschule Derschlag mit einer Schreckschusspistole im Beisein diverser Schülerinnen und Schüler Schüsse abfeuerten. In der Schule fand an dem Abend eine Feier der Abiturklassen statt; mehrere Lehrerinnen und Lehrer waren als Aufsichtspersonen anwesend. Unabhängig davon hielten sich auf einem Parkplatz des Schulgeländes mehrere Personen auf. Als diese gegen Mitternacht in die Schule gehen und an der Party teilnehmen wollten, verweigerten zunächst die Abiturienten und in der Folge auch Lehrkräfte ihnen den Zutritt. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf eine Person aus der Gruppe der Jugendlichen eine Schreckschusspistole zog und diese auf den Boden in Richtung einer Lehrkraft abfeuerte. Anschließend entfernte sich die Gruppe wieder in Richtung Parkplatz, auf dem erneut ein Schuss abgefeuert wurde, bevor sich die Gruppe vom Schulgelände in unbekannte Richtung entfernte. Eine Lehrerin betonte, dass niemand verletzt oder gezielt mit der Waffe bedroht worden sei. Die Jugendlichen waren den anwesenden Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrern teilweise bekannt. Der zuständige Bezirksdienst der Polizei nahm am heutigen Morgen unmittelbar Kontakt zur Schulleitung auf. Aufgrund der Hinweise aus der Schülerschaft suchte die Polizei noch am Vormittag die Wohnanschriften mehrerer Tatverdächtigen auf und führte mit den Jugendlichen Gefährderansprachen durch. Im Verlauf eines dieser Gespräche gab ein 17-Jähriger zu, die Schüsse abgefeuert zu haben. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Da der Vorfall an der Schule für viel Aufregung gesorgt hat, war die Polizei am heutigen Vormittag mehrfach vor Ort und stand als Ansprechpartner zur Verfügung.

