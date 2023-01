Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfallflucht-Fahrer fußläufig flüchtig und PKW in Bayern gestohlen

Montabaur/Sessenhausen (ots)

Am frühen Sonntag Morgen wurde die Autobahnpolizei Montabaur von mehreren Verkehrsteilnehmern gegen 01:45 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass es im Bereich der BAB3 km 70,9 Gemarkung Sessenhausen, Fahrtrichtung Köln zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen sei. Ein hochwertiger SUV mit vermeintlich norddeutscher Zulassung sei alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und in einer Baumschonung mit mehreren Bäumen kollidiert. Unfallzeugen und Ersthelfer konnten mit dem alleine im Fahrzeug befindlichen Fahrer noch sprechen bevor dieser sich fußläufig in das angrenzende Waldgebiet entfernte. Nach dem flüchtigen Fahrzeugführer wurde mit einer Drohne und Diensthunden im angrenzenden Waldgebiet ohne Erfolg gefahndet. Bei dem Unfall entstand Sachschaden im Hohen fünfstelligen Bereich. Wie sich bei weiteren Ermittlungen im Nachgang herausstellte, war der SUV im Bereich der Polizei Unterfranken entwendet worden. Bei den Kennzeichen handelte es sich um Dubletten. Die Ermittlungen hierzu dauern an, von weiteren Anfragen bitten wir aktuell abzusehen.

