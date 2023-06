Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 41-Jähriger an Haltestelle ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Drei bislang unbekannte Täter haben am frühen Mittwochmorgen an der Haltestelle Bärenweg in Karlsruhe-Neureut offenbar einen 41-jährigen Mann ausgeraubt.

Ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge stieg der 41-Jährige gegen 06:00 Uhr gemeinsam mit drei unbekannten Fahrgästen an der Haltestelle Bärenweg aus einer stadtauswärts fahrenden S-Bahn aus. Zwei der Männer sprachen den 41-Jährigen zunächst an und fragte nach dem Weg sowie einer Zigarette. Als der Geschädigte nach dem Gespräch an den Männern vorbeigehen wollte, versperrten diese ihm jedoch den Weg und einer der Täter versuchte den Geldbeutel des 41-Jährigen aus dessen Hosentasche zu ziehen. Da dieser den Diebstahlversuch jedoch bemerkte, drehte er sich schnell zur Seite. In der Folge drängte das Trio den Mann in die Ecke des überdachten Wartebereichs. Während zwei der Angreifer ihn körperlich angingen, zog der Dritte dem Tatopfer mehrere Geldscheine aus der Geldbörse. Anschließend hoben die Unbekannten noch zu Boden gefallenes Münzgeld des Geschädigten auf und flüchteten dann zu Fuß in Richtung Badnerlandhalle.

Bei den Tätern handelt es sich laut dem Beraubten um drei Männer im Alter zwischen 25 und 30 Jahren. Alle drei seien rund 170 bis 175 cm groß, von schlanker Statur und arabischer Erscheinung gewesen. Des Weiteren hätten sie dunkle Haare gehabt. Einer der Männer habe ein blaues Oberteil getragen. Ein weiterer sei mit einer hellbraunen Stoffjacke bekleidet gewesen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

