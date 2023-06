POL-KA: (KA) Ettlingen - Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der Bundesautobahn 5

Karlsruhe (ots) - Vermutlich infolge von Arbeiten an einer Ölwanne kam es am Dienstagnachmittag zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Pforzheimer Straße. Anwohner bemerkten gegen 14:30 Uhr das Feuer im Keller des Hauses und wählten den Notruf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang aus dem Untergeschoss des Mehrparteienhaues bereits starke Rauch. Der alarmierten Feuerwehr gelang es jedoch das Feuer ...

