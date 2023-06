POL-KA: (KA) Ettlingen - Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots) - Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Samstag, 01:00 Uhr und Sonntag, 12:00 Uhr in eine Gaststätte in der Von-Behring-Straße in Blankenloch eingedrungen. Die Einbrecher verschafften sich vermutlich über ein gekipptes Küchenfenster Zutritt in das Innere der Gaststätte. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Räume und nahmen aus einer gewaltsam geöffneten Kasse Bargeld im vierstelligen ...

