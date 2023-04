POL-PDMT: Bad Ems Wilhelmsallee, Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen.

Bad Ems (ots) - Im Zeitraum vom 21.04.2023 20:00 Uhr bis 22.04.2023 09:30 Uhr kam es in Bad Ems, Ernst-Vogler-Weg, zu zwei Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen. Unbekannte Täter besprühten die Fahrzeuge mit orange / roten Sprühlack. Zeugen, welche die Tat beobachtet, oder verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Ems in ...

